24 января 2026 в 12:46

Фунчозу запариваю на 5 минут, и через 15 минут азиатская лапша готова: вкусный рецепт с курицей и овощами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — настоящая находка для занятых хозяек: яркий вкус, простые продукты и минимум времени у плиты. Нежная фунчоза, сочная курица и ароматные овощи в насыщенном соусе делают блюдо идеальным вариантом быстрого ужина или сытного обеда.

Ингредиенты: фунчоза — 300 г, куриное филе — 300 г, лук репчатый — 1 шт., болгарский перец красный — 1 шт., морковь — 1 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, кинза — 1/2 пучка, растительное масло — 4 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., кориандр молотый — 1 ч. л., паприка сладкая — 2 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Приготовление: фунчозу залейте кипятком на 5 минут, затем воду слейте. Куриное филе нарежьте тонкими полосками и обжарьте на 2 ст. л. масла до румяной корочки, в конце добавьте 1 ч. л. сахара для легкой карамелизации. Лук нарежьте полукольцами, перец — соломкой, морковь — тонкой соломкой. Обжарьте овощи на оставшемся масле 3–4 минуты, добавьте измельченный чеснок, кориандр, паприку, соль и черный перец. Соедините фунчозу, курицу и овощи, влейте соевый соус и тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте дольками свежего помидора и рубленой кинзой.

Ранее мы делились рецептом из пачки бекона и помидора. Вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус.

Проверено редакцией
