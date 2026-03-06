Зимняя Олимпиада — 2026
Пирог «Мокрая курица» — звучит странно, но попробуйте раз и точно влюбитесь. Нежный, сочный, пропитанный, а готовится проще пареной репы

Тесто для этого пирога должно быть консистенции густой сметаны — чтобы лилось, но не было жидким. Тогда оно равномерно распределяется, обволакивает кусочки курицы и при выпечке превращается в нежный влажный корж. Проверяю готовность шпажкой — она должна выходить сухой, но сам пирог остается влажным внутри.

Что понадобится для пирога

Беру 500 г куриного филе, 2 стакана кефира, 3 яйца, 2 стакана муки, чайную ложку соды, соль и перец по вкусу, луковицу для обжарки и немного растительного масла.

Как я его готовлю

Куриное филе нарезаю небольшими кубиками. Лук мелко рублю. На сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности, добавляю курицу и жарю до золотистой корочки, солю и перчу. Снимаю с огня и даю немного остыть. В глубокой миске смешиваю кефир, яйца, соль и перец. Взбиваю венчиком. Постепенно добавляю муку и соду, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Форму для запекания смазываю маслом или застилаю пергаментом. Выливаю половину теста, равномерно распределяю по дну. Сверху выкладываю куриную начинку. Заливаю оставшимся тестом, разравниваю ложкой. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю пирогу немного остыть в форме, затем нарезаю и подаю со свежими овощами и зеленью.

