Популярный комик объяснил, почему ушел из Comedy Club

Бывший резидент популярного юмористического шоу Comedy Club Магомед Муртазаалиев рассказал о причинах своего ухода из проекта. В интервью журналистке Алене Жигаловой, опубликованном во «ВКонтакте», комик заявил, что решение покинуть передачу было связано с необъективностью креативного продюсера.

Я столкнулся с проблемой, что человек, от которого зависит моя судьба в этом проекте, оценивает меня по своим личным каким-то убеждениям, — пояснил известный юморист.

При этом Муртазаалиев подчеркнул, что ему до сих пор неизвестно, чем именно он вызвал неоднозначное отношение к себе. Он также добавил, что упомянутый сотрудник Comedy Club уже не работает в шоу.

Муртазаалиев был одним из заметных участников проекта. Однако в последнее время перестал появляться в эфирах, чем вызвал вопросы со стороны аудитории.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова. Ведомство требовало изъять принадлежащую юмористу недвижимость для муниципальных нужд, установить сумму компенсации и признать право собственности города.