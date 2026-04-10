Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 22:16

Популярный комик объяснил, почему ушел из Comedy Club

Комик Муртазаалиев покинул Comedy Club из-за предвзятого отношения продюсера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший резидент популярного юмористического шоу Comedy Club Магомед Муртазаалиев рассказал о причинах своего ухода из проекта. В интервью журналистке Алене Жигаловой, опубликованном во «ВКонтакте», комик заявил, что решение покинуть передачу было связано с необъективностью креативного продюсера.

Я столкнулся с проблемой, что человек, от которого зависит моя судьба в этом проекте, оценивает меня по своим личным каким-то убеждениям, — пояснил известный юморист.

При этом Муртазаалиев подчеркнул, что ему до сих пор неизвестно, чем именно он вызвал неоднозначное отношение к себе. Он также добавил, что упомянутый сотрудник Comedy Club уже не работает в шоу.

Муртазаалиев был одним из заметных участников проекта. Однако в последнее время перестал появляться в эфирах, чем вызвал вопросы со стороны аудитории.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова. Ведомство требовало изъять принадлежащую юмористу недвижимость для муниципальных нужд, установить сумму компенсации и признать право собственности города.

Шоу-бизнес
Магомед Муртазаалиев
Comedy Club
продюсеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на выборах в Венгрии
Соперник партии Орбана обошел ее больше, чем в два раза
«Никаких шагов»: в Совфеде раскрыли планы Зеленского на мир
Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля
Оппозиционная партия «Тиса» вырвалась в лидеры на выборах в Венгрии
Выборы в Венгрии сегодня, 12 апреля: последние новости, кто лидирует
Слуцкий нашел объяснение желанию Зеленского продлить перемирие
Неудачливые «Слуги народа» уходят ловить украинцев в военкоматы
В США заявили, что «сказки» Пентагона склонили Трампа пойти на перемирие
Пострадавшего в Орехово-Зуево ребенка переведут в центр имени Рошаля
Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США
Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»
Потенциальный покупатель нефти вылетел в Россию для встречи с Путиным
Раскрыта судьба поврежденного ВСУ газовоза «Арктик Метагаз»
«Боли не испытываешь»: сотрудник ЦУП рассказал о спасении в зоне СВО
Названо число иранских детей, погибших из-за атак Израиля и США
«Погода не оставила шансов»: Митя Фомин рухнул во время концерта
Ветрова заметили на премьере фильма с молодой возлюбленной
В ФРГ попросили «бездарного» Мерца уволить министров финансов и экономики
Новый спектакль с Долиной собрал аншлаг
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.