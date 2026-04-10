Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?

В США продолжается суд над 34-летним курьером службы FedEx, обвиняемом в убийстве семилетней девочки. В начале недели на заседании присяжным показали фото школьницы, которое было сделано незадолго до ее смерти. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Последнее фото

Семилетняя Афина Стрэнд была убита в ноябре 2022 года в Техасе. В злополучный день доставщик службы FedEx Таннер Хорнер привез девочке рождественский подарок — коробку с коллекцией кукол Барби.

Прокуратура обнародовала черно-белое изображение с камеры видеонаблюдения, на котором Афина запечатлена живой и стоящей на коленях за водительским сиденьем грузовика в день трагического похищения 30 ноября 2022 года.

На снимке, сделанном камерой внутри фургона, видно, как Хорнер спокойно ведет машину и насвистывает мелодию, пока испуганный ребенок смотрит прямо перед собой.

Ложные показания

Это противоречит показаниям, которые Хорнер дал во время задержания. Он утверждал, будто сбил девочку, двигаясь задним ходом, после чего закинул травмированного ребенка в фургон. Мужчина утверждал, что в панике решил убить ребенка, не желая нести наказание за нанесенные по неосторожности увечья. Приведенные прокурором доказательства свидетельствуют о том, что девочка, оказавшаяся в фургоне, не получила каких-либо серьезных ранений.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Она была жива и невредима, когда он посадил ее в грузовик. Первое, что он ей сказал, было: „Не кричи, иначе я тебя покалечу“. Это первое, что он произнес. И он сдержал свое слово», — заявил окружной прокурор округа Уайз Джеймс Стейнтон присяжным в Центре уголовного правосудия имени Тима Карри в Форт-Уорте.

Кроме того, присяжным была представлена аудиозапись из кабины грузовика — весь период с момента, когда обвиняемый подъехал к дому пострадавшей.

113-кг педофил против девочки

В полиции рассказали, что после изнасилования мужчина безуспешно пытался сломать ей шею, после чего задушил ее голыми руками в служебном автомобиле и сбросил тело в реку Тринити, примерно в 10 милях от ее дома, пишет The News York Post.

Девочка весила 30 кг и пыталась дать отпор насильнику. Под ногтями у погибшей были обнаружены следы ДНК преступника. Но сам убийца на момент преступления имел вес 113 кг. Сопротивление со стороны ребенка было тщетным.

Хорнер сам указал полиции местонахождение тела Афины через два дня после того, как ее мачеха заявила о ее пропаже.

Вина Хорнера уже доказана, а присяжным предстоит вынести вердикт: будет ли убийца отбывать пожизненный срок или его стоит приговорить к смертной казни.

