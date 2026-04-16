16 апреля 2026 в 17:27

IT-эксперт ответил, как хакеры получают доступ к аккаунтам пользователей

Хакеры воруют данные пользователей для входа через малоизвестные сайты, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, использование одной и той же пары логин — пароль на разных ресурсах создает серьезную угрозу для россиян.

Часто аккаунты угоняют, когда человек использует один и тот же логин и пароль на разных ресурсах. Такая связка для входа особенно опасна, когда пользователь применяет ее на малоизвестных сайтах. Хакеры взламывают маленькие ресурсы, потому что они незащищенные. Пароли можно хранить в виде хэша в зашифрованном виде, но чаще всего такие сайты оставляют их в открытом виде. Такую информацию хакеры могут либо кому-то продать, либо использовать для самостоятельных мошеннических действий, например попросить у кого-то в долг. Самый простой безопасный способ, чтобы избежать взлома, — это применение двухфакторной аутентификации, — сказал Зыков.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты массово воруют деньги у россиян со смартфонами на Android через NFC. Технология используется для безналичной оплаты и позволяет зачислять средства на счет. К концу прошлого года эта схема охватила половину всех хищений.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Банщик изнасиловал сестру в котельной: уголовное дело из-под Вологды
У известного комика нашли агрессивную опухоль кости
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

