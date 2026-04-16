IT-эксперт ответил, как хакеры получают доступ к аккаунтам пользователей

Хакеры воруют данные пользователей для входа через малоизвестные сайты, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, использование одной и той же пары логин — пароль на разных ресурсах создает серьезную угрозу для россиян.

Часто аккаунты угоняют, когда человек использует один и тот же логин и пароль на разных ресурсах. Такая связка для входа особенно опасна, когда пользователь применяет ее на малоизвестных сайтах. Хакеры взламывают маленькие ресурсы, потому что они незащищенные. Пароли можно хранить в виде хэша в зашифрованном виде, но чаще всего такие сайты оставляют их в открытом виде. Такую информацию хакеры могут либо кому-то продать, либо использовать для самостоятельных мошеннических действий, например попросить у кого-то в долг. Самый простой безопасный способ, чтобы избежать взлома, — это применение двухфакторной аутентификации, — сказал Зыков.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты массово воруют деньги у россиян со смартфонами на Android через NFC. Технология используется для безналичной оплаты и позволяет зачислять средства на счет. К концу прошлого года эта схема охватила половину всех хищений.