Киберэксперт объяснил, как аферисты обманывают граждан с помощью дипфейков

Киберэксперт Гаус: мошенники начали использовать дипфейки для вымогательства

Мошенники начали использовать дипфейки для вымогательства, рассказал argumenti.ru генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Глеб Гаус. Он объяснил, что для создания такого контента злоумышленники используют образцы голоса и фото лица.

Если вы обнаружили, что какая-то компания без вашего ведома тренирует нейросеть на ваших фото или голосе — это прямое нарушение. В 2026 году нужно не просто фиксировать такие случаи, но и требовать жесткого ответа в правовом поле, — сказал Гаус.

Он посоветовал придумать семейный пароль или договориться о кодовом слове с родными и близкими. Также, по словам киберэксперта, необходимо ограничить биометрию на портале «Госуслуги».

Ранее руководитель группы антифрода Андрей Будилов рассказал, что аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк. По его словам, раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу.

