Киберэксперт объяснил, как аферисты обманывают граждан с помощью дипфейков

Мошенники начали использовать дипфейки для вымогательства, рассказал argumenti.ru генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Глеб Гаус. Он объяснил, что для создания такого контента злоумышленники используют образцы голоса и фото лица.

Если вы обнаружили, что какая-то компания без вашего ведома тренирует нейросеть на ваших фото или голосе — это прямое нарушение. В 2026 году нужно не просто фиксировать такие случаи, но и требовать жесткого ответа в правовом поле, — сказал Гаус.

Он посоветовал придумать семейный пароль или договориться о кодовом слове с родными и близкими. Также, по словам киберэксперта, необходимо ограничить биометрию на портале «Госуслуги».

Ранее руководитель группы антифрода Андрей Будилов рассказал, что аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк. По его словам, раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу.