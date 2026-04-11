Убившую ребенка «лечебную» смесь из Екатеринбурга сняли с оборота

Лечебную смесь из Екатеринбурга сняли с оборота после смерти ребенка

Смесь для лечебного питания, которой отравились дети под Екатеринбургом, сняли с оборота, передает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, продукт не соответствует обязательным требованиям сразу по нескольким показателям — по содержанию фосфора, кальция, натрия, хрома и белка.

В материале указано, что для лечебного питания такие отклонения считаются критичными, поскольку напрямую влияют на безопасность и эффективность продукта. Также продукт не входит в перечень товаров с обязательной маркировкой, из-за чего ее сложнее отследить в обороте.

Ранее ребенок-инвалид умер, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, еще минимум 40 паллиативных детей отравились этим же продуктом с начала года. Смесь была поставлена бюджетными организациями региона.

