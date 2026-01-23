Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:57

«Безопасность и здоровье»: Кравцов дал указания регионам на фоне морозов

Кравцов призвал регионы проконтролировать учебный процесс в сильные морозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Регионам следует взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, главным приоритетом являются безопасность и здоровье детей.

В первую очередь важно обеспечить безопасность и сохранение здоровья детей. Прошу глав регионов и профильные ведомства взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов, — сказал он.

Кравцов распорядился провести дополнительные инструктажи с педагогами и родителями о мерах предосторожности в сильные морозы. В министерстве уточнили, что находятся на постоянной связи с регионами для оперативного мониторинга ситуации и оказания помощи.

При этом в ведомстве напомнили, что единого федерального температурного порога для отмены занятий нет, поскольку климатические условия в стране слишком разные. Окончательное решение об отмене очных уроков принимает администрация каждой конкретной школы.

Ранее в Чите все 54 школы временно перевели на дистанционный формат обучения. Такое решение приняли в связи с резким понижением температуры воздуха.

