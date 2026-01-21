Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:49

Свыше 50 школ перевели на дистант из-за морозов в российском городе

Все школы Читы перевели на дистанционный формат обучения из-за ударивших морозов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Чите все 54 школы временно переведены на дистанционный формат обучения, сообщили «Чита.Ру» в городском комитете образования. Такое решение принято в связи с резким понижением температуры воздуха. В настоящее время, согласно данным синоптиков, столбики термометров в городе опустились до −26 градусов.

По информации пресс-секретаря комитета Гэсэра Раднаева, дистанционный режим будет действовать с 22 по 24 января включительно. Соответствующее распоряжение уже подписано администрацией города. Очный учебный процесс возобновится с понедельника, 26 января.

Классные руководители через родительские чаты просят установить мессенджер МАХ. Именно эта платформа будет использоваться для проведения удаленных уроков в течение трехдневного периода.

Ранее телеведущая, автоэксперт Елена Лисовская в беседе с NEWS.ru сообщила, что в мороз автомобилям рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно. По ее словам, в холодную погоду ходовая часть функционирует не очень хорошо.

