Энергетик останется в СИЗО за взятку в 350 тысяч рублей Замначальника «Россети Ленэнерго» Михальчук останется под стражей до 20 марта

Заместителя начальника Сертоловского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Ленэнерго» Вадима Михальчука оставили под стражей до 20 марта 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Защита ходатайствовала о домашнем аресте.

Следствие полагает, что Михальчук получил денежные средства в общем размере 350 тысяч рублей в качестве взятки за ускорение установки приборов учета на объекте, расположенном в Ленинградской области, — сказано в сообщении.

Тем временем стало известно о задержании министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Он фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Ранее Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему руководителю администрации Мелеузовского района, осужденному за получение взятки. Апелляционная коллегия увеличила срок заключения в колонии строгого режима на два месяца, доведя его до девяти лет и восьми месяцев.