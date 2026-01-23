Энергетик останется в СИЗО за взятку в 350 тысяч рублей

Заместителя начальника Сертоловского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Ленэнерго» Вадима Михальчука оставили под стражей до 20 марта 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Защита ходатайствовала о домашнем аресте.
Следствие полагает, что Михальчук получил денежные средства в общем размере 350 тысяч рублей в качестве взятки за ускорение установки приборов учета на объекте, расположенном в Ленинградской области, — сказано в сообщении.
Тем временем стало известно о задержании министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Он фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.
Ранее Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему руководителю администрации Мелеузовского района, осужденному за получение взятки. Апелляционная коллегия увеличила срок заключения в колонии строгого режима на два месяца, доведя его до девяти лет и восьми месяцев.