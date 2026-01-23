Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 13:44

Стали известны детали смертоносного взрыва в одном из гаражей Подмосковья

Двое подростков пострадали при взрыве газа в гараже в подмосковном Звенигороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Взрыв бытового газа в подмосковном Звенигороде, в результате которого погиб мужчина и трое человек пострадали, произошел, когда погибший утеплял гараж вместе с детьми, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ведомства, в числе пострадавших оказались двое подростков.

По предварительной информации, 43-летний мужчина выполнял работы по герметизации швов в гараже. Внезапно произошел мощный взрыв, в результате которого он погиб на месте. Также ожоги разной степени тяжести получили двое 17-летних подростков, всех пострадавших госпитализировали.

О происшествии ранее сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета. По данным ведомства, причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Источником воспламенения газовой смеси мог стать открытый огонь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

До этого на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация пропанового баллонаво время монтажных работ. Строящееся здание находится на улице Нижние Мневники. В результате происшествия никто не пострадал.

