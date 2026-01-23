Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение

Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение Обвиняемых в педофилии екатеринбуржцев отправили на принудительное лечение

Двух мужчин из Екатеринбурга, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми, направили на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. По версии следствия, их жертвами могли стать 30 несовершеннолетних.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 января вынес постановление о применении в отношении Петрова и Смышляева принудительных мер медицинского характера, — отметили в пресс-службе.

Накануне СМИ сообщали, что Владимира Смышляева якобы отпустили из следственного изолятора с возможностью выхода в магазин. Региональное управление СК РФ не стало комментировать эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в педофилии, сбежавший в Алапаевске из-под домашнего ареста перед вынесением приговора, был задержан в Екатеринбурге спустя четыре месяца после побега. Вместе с другим фигурантом дела он обвинялся в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, совершенных в январе. Первого подсудимого задержали практически сразу после побега. Адвокаты обоих обвиняемых настаивали на их невиновности, в то время как следствие считало их вину доказанной.