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26 июля 2025 в 17:49

Молодой участник СВО попал в реанимацию после избиения

В Санкт-Петербурге толпа избила 20-летнего участника СВО около магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге толпа избила участника СВО около продуктового магазина, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел вечером 24 июля на улице Коллонтай в Невском районе. Полицию на место случившегося вызвал очевидец.

К моменту прибытия наряда неизвестные скрылись, а потерпевшего забрала скорая помощь. У пострадавшего зафиксировали переломы и ссадины, его состояние оценили как тяжелое, он в реанимации. Выяснилось, что 20-летний уроженец Челябинской области участвовал в спецоперации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее раненому участнику СВО отказались давать жилье взамен разрушенного дома в поселке Бисерть Свердловской области. Ветерану и его супруге пришлось снять жилье в Екатеринбурге, поскольку крыша их признанного аварийным еще в 2024 году дома полностью обрушилась.

Кроме того, в жилье нет окон, дверей и пола, а стены рушатся. Но, как сообщали СМИ, местные власти отказываются поставить вернувшегося с СВО военного в очередь на улучшение жилищных условий, заверяя, что его дом можно починить.

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