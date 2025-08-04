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04 августа 2025 в 17:11

В российском регионе завели дело после избиения инвалида — ветерана СВО

СУ СК по Тюменской области возбудило дело о покушении на убийство ветерана СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ветерана специальной военной операции, сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. Инцидент произошел 2 августа возле одного из баров по улице Челюскинцев, где группа неизвестных избила инвалида — участника СВО, передвигающегося на костылях.

Выявлена публикация, в которой сообщается, что на улице Челюскинцев в городе Тюмени неизвестные совершили противоправные действия в отношении участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 30, ч. 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), — сказано в сообщении.

Отмечается, что конфликт начался внутри заведения, после чего перерос в уличную драку, в которую охранники бара не вмешались. В настоящее время следователи устанавливают личность нападавших и обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на особом контроле у следственных органов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после избиения предпринимателя из Смоленска Юрия Кириенкова в душевой комнате изолятора временного содержания в смоленском Рославле. По данным издания, бизнесмена, занимающегося строительством, задержали в конце июня по подозрению в покушении, бандитизме и вымогательстве.

Россия
Тюменская область
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спецоперация
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