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04 августа 2025 в 12:22

Следователи дали ход делу об избиении бизнесмена в душевой изолятора

Следователи возбудили дело после избиения бизнесмена Кириенкова в изоляторе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело после избиения предпринимателя из Смоленска Юрия Кириенкова в душевой комнате изолятора временного содержания в смоленском Рославле, сообщает «Коммерсант». По данным издания, бизнесмена, занимающегося строительством, задержали в конце июня по подозрению в покушении, бандитизме и вымогательстве.

Ленинский районный суд Смоленска изначально поместил предпринимателя в СИЗО-1, откуда трое полицейских на гражданском автомобиле перевезли его в ИВС Рославля. Как отмечает «Коммерсант», в душевой один из силовиков душил предпринимателя, угрожая убийством, требуя признать вину и не поднимать прошлые дела.

Позже Кириенкова вернули в СИЗО, где прокурор заметил у него следы побоев и добился возбуждения уголовного дела. Бизнесмена взяли под государственную защиту, переведя в отдельную камеру. Теперь он посещает душ только в сопровождении охраны, а встречи с ним возможны лишь с личного разрешения начальника СИЗО.

Кириенков утверждает, что сам много лет подвергался вымогательству со стороны преступной группировки. В жалобе на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина он заявил, что около десяти лет платил дань местной ОПГ, а уголовное дело против него было заведено после отказа передать рэкетирам свой строительный бизнес.

Ранее в Ингушетии было возбуждено уголовное дело против местного предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве на сумму 3 млн рублей. Средства были выделены на проведение экономического форума, который в итоге организовала другая компания.

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