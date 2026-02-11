Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей В Красноярске мальчика-сироту могут лишить квартиры после поджога BMW X5

Девятилетний мальчик из Красноярска ненарочно поджег автомобиль BMW X5 стоимостью почти 3 млн рублей и теперь может остаться без жилья, передает Telegram-канал Mash. Ребенок потерял родителей, и некому покрыть ущерб, поэтому рассматривается возможность продажи квартиры, оставшейся по наследству.

В 2022 году дети подожгли тополиный пух, огонь от которого перекинулся на припаркованную машину. Ремонт автомобиля обошелся в 9 млн рублей. Владелец автомобиля решил, что ремонт нецелесообразен, и потребовал возмещения полной стоимости транспортного средства.

Адвокат мальчика подчеркнул, что владелец BMW имеет право дождаться, пока ребенок станет совершеннолетним, и затем взыскать с него компенсацию за ущерб, используя его имущество — квартиру, полученную им в наследство от родителей. Кроме того, хозяин автомобиля может предъявить иск непосредственно к мальчику на сумму в 2,2 млн рублей.

