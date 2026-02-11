Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:55

Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей

В Красноярске мальчика-сироту могут лишить квартиры после поджога BMW X5

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девятилетний мальчик из Красноярска ненарочно поджег автомобиль BMW X5 стоимостью почти 3 млн рублей и теперь может остаться без жилья, передает Telegram-канал Mash. Ребенок потерял родителей, и некому покрыть ущерб, поэтому рассматривается возможность продажи квартиры, оставшейся по наследству.

В 2022 году дети подожгли тополиный пух, огонь от которого перекинулся на припаркованную машину. Ремонт автомобиля обошелся в 9 млн рублей. Владелец автомобиля решил, что ремонт нецелесообразен, и потребовал возмещения полной стоимости транспортного средства.

Адвокат мальчика подчеркнул, что владелец BMW имеет право дождаться, пока ребенок станет совершеннолетним, и затем взыскать с него компенсацию за ущерб, используя его имущество — квартиру, полученную им в наследство от родителей. Кроме того, хозяин автомобиля может предъявить иск непосредственно к мальчику на сумму в 2,2 млн рублей.

Ранее группа подростков устроила огненное шоу для своей подруги в честь дня рождения. Они осыпали ее мукой и подожгли, но вспышка оказалась сильнее, чем ожидалось. Девушке удалось быстро потушить пламя, при этом она не пострадала, однако сильно испугалась.

Красноярск
поджоги
дети
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.