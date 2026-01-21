Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:48

Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина

Экс-футболист Бубнов: Карпина не позовут работать в «Реал» и «Барселону»

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главный тренер сборной России Валерий Карпин может тренировать любую испанскую команду, кроме мадридского «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», заявил в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» бывший защитник сборной СССР, «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов. По его мнению, эти команды никогда не пригласят наставника национальной команды.

Он любую команду может тренировать, кроме трех: «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Такого чудака, какое бы там положение ни было, никогда туда не пригласят, — сказал Бубнов.

Карпин был игроком испанских «Реала Сосьедад» и «Сельты». Также он тренировал «Мальорку».

Ранее Карпин не исключил, что вернется в Испанию для работы в местном клубе по истечении действующего контракта с национальной командой. В воскресенье он посетил матч Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». По словам Карпина, его контракт со сборной России действует еще 2,5 года. В ноябре 2025 года он принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
тренеры
команды
