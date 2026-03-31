Очевидцы сообщили, что над Самарой прогремела серия мощных взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что серия мощных взрывов прозвучала над Самарой и территорией области.

Telegram-канал SHOT сообщил, что серия мощных взрывов прозвучала над Самарой и территорией области. Как пишет канал, в регионе работали системы ПВО и были поражены воздушные цели. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По сообщению SHOT, первые громкие хлопки прозвучали около 2:40 по местному времени (01:40 по мск), всего прогремело от восьми до десяти взрывов. По мнению канала, в небе наблюдались яркие вспышки, при этом видимых последствий на земле не замечено.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Сокольским округом Вологодской области. Как уточнил губернатор Георгий Филимонов, в результате происшествия нет пострадавших и разрушений.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.