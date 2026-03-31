Губернатор Ленобласти сообщил о числе сбитых БПЛА и продолжающейся атаке Дрозденко: в Ленинградской области сбили 17 БПЛА, атака в Усть-Луге продолжается

В Ленинградской области продолжается отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов над регионом.

Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга, — написал Дрозденко.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Сокольским округом Вологодской области. Как уточнил губернатор Георгий Филимонов, в результате происшествия нет пострадавших и разрушений.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Кроме того, в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки на Таганрог есть погибший и пострадавшие.