31 марта 2026 в 04:35

Ответственность за VPN в России: в Минцифры рассказали, будут ли штрафы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Глава Минцифры России Максут Шадаев прокомментировал введения ответственности за использование VPN. Что об этом известно, будут ли штрафы?

Будет ли ответственность за использование VPN

Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN, заявил Шадаев. По его словам, ведомство считает, что такие меры будут слишком жесткими для пользователей.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — сказал Шадаев.

В Минцифры настаивают на поиске более мягких способов регулирования. Шадаев подчеркнул, что наказание за VPN не входит в планы ведомства.

Меры по снижению использования VPN

Также Шадаев заявил, что Минцифры приступило к реализации мер по снижению использования VPN на территории страны. По его словам, эта работа проводится в рамках исполнения действующего законодательства и контроля за доступом к зарубежным платформам.

«Во-первых, Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — сказал Шадаев.

Глава ведомства также напомнил о решениях по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, «с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований».

«Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», — добавил он.

Минцифры отключит россиянам App Store?

Кроме того, Министерство цифрового развития обсудило с крупнейшими операторами связи возможность временно заблокировать оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, писал NEWS.ru со ссылкой на источник. Это рассматривается в качестве меры давления на американскую компанию для возвращения российских приложений на платформу.

«Минцифры на совещании с „большой четверкой“ (крупнейшими операторами связи. — NEWS.ru) 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store», — сказал источник.

Доподлинно не известно, будет ли введен запрет со стороны Минцифры.

Возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple с мобильного счета сейчас доступна у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая оплата есть через партнеров.

Читайте также:

Плата и наказание за VPN в России: новая инициатива Минцифры, детали, фейк

Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался

Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности

