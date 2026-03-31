Мэр Таганрога раскрыла масштаб повреждений после атаки ВСУ Почти 30 машин получили повреждения при атаке ВСУ в Таганроге

Порядка 30 машин и десятки жилых домов повреждены при массированной воздушной атаке ВСУ на Таганрог, власти ввели локальный режим ЧС по 47 адресам, сообщила в соцсетях мэр города Светлана Камбулова. Она уточнила, что госпитализированы два человека, еще двое лечатся амбулаторно.

Продолжаются работы по ликвидации последствий массированной воздушной атаки. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 22:00 29 марта установлен локальный режим ЧС по 47 адресным ориентирам, — отметила она.

По словам Камбуловой, на местах работают пять мобильных групп, которые обходят квартиры и частный сектор, чтобы зафиксировать ущерб и помочь людям оформить выплаты. После этого в пострадавших зданиях начнут замерять и устанавливать новые окна. Мэр пообещала не пропустить ни один адрес и выплатить компенсации за утраченное имущество.

Держу ситуацию на контроле и буду информировать о ходе ликвидации последствий и мерах поддержки. Таганрог восстанавливается — вместе мы справимся! — написала мэр.

Утром 31 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России. Атаки велись с 23:00 до 07:00. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.