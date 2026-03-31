ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу

Украинская армия атаковала машину скорой помощи с бригадой медиков в Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

На данный момент идет атака БПЛА противника на территорию Васильевской центральной больницы, атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников. К счастью, фельдшер и водитель не пострадали. Пациенты перемещены в укрытие, — сообщил глава региона.

Балицкий уточнил, что находится в тесном контакте с оперативными службами. По его словам, угроза повторных ударов сохраняется.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Мелитополь с помощью БПЛА. По его словам, есть пострадавшие и разрушения.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.