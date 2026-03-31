Зачистили подземные туннели и уничтожили ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 марта

ВСУ в Луговском Запорожской области оборудовали разветвленную сеть подземных тоннелей. Для освобождения населенного пункта пришлось вести их зачистку, рассказал ТАСС командир отделения мотострелкового взвода 1198-го мотострелкового полка 35-й армии группировки войск «Восток» с позывным Турист. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 31 марта?

«Команда нам поступила зайти в Луговское, зачистить и закрепиться. Выдвинулись мы туда рано утром. Еще по темноте мы вышли. Часов где-то в пять утра мы пошли туда. Продвигались группами. Непосредственно уже когда зашли в Луговское при координации командиров, с помощью дронов они нас координировали, мы продвигались и уже глазами увидели, что там под домами у них сеть тоннелей укрепленных», — сказал командир.

Он уточнил, что в тоннели пришлось спуститься. По его словам, они были в человеческий рост и располагались на большой глубине под домами соединяясь между собой, формируя местами укрепрайоны.

Бойцы «Запада» за сутки сбили 129 дронов ВСУ

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск «Запад» за сутки сбили 129 украинских дронов различных типов, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, семь барражирующих боеприпасов и 78 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал он.

Начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых добавил, что в зоне ответственности группировки за сутки подавлено 47 пунктов управления БПЛА, 14 БПЛА самолетного типа, 29 тяжелых боевых квадрокоптеров Р-18 и шесть НРТК. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Ликвидация транспорта и укрытия с пехотой ВСУ попала на видео

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск ликвидировали транспорт и укрытие с пехотой ВСУ в зоне СВО, сообщил в соцсетях репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, операция была осуществлена на Константиновском направлении.

«Были обнаружены два автомобиля противника, использовавшихся для подвоза материальных средств и боеприпасов на передовые позиции. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов. В результате серии точных попаданий оба транспортных средства были уничтожены», — сказано в сообщении.

Российская ПВО расправилась с 58 БПЛА за три часа

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 58 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в МО.

Отмечается, что 32 аппарата были сбиты над Брянской областью, 15 — над Смоленской, пять — над Белгородской и по два — над Курской, Новгородской и Псковской областями.

