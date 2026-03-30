Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 21:19

ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню дронов над регионами России

Минобороны России: ПВО за шесть часов сбила 98 дронов ВСУ над четырьмя областями

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 98 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что все они были самолетного типа.

30 марта т. г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 41 БПЛА над территорией Брянской области, 23 БПЛА над территорией Курской области, 20 БПЛА над территорией Белгородской области и 14 БПЛА над территорией Смоленской области, — сказано в сообщении.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

До этого сообщалось, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей Таганрога на фоне массированной атаки ВСУ. Была ранена женщина, ее поместили в медучреждение. Для жителей поврежденных домов уже организованы ПВР.

БПЛА
ПВО
беспилотники
Минобороны РФ
ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню дронов над регионами России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.