Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:21

Пойманный под Белгородом шпион помогал ВСУ убивать мирных жителей

ФСБ: пойманный в Белгородской области шпион был причастен к атакам дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пойманный в Белгородской области агент украинских спецслужб помогал кураторам координировать удары беспилотников по мирным жителям, рассказали ТАСС в ФСБ. Отправленные агентом данные стали причиной удара ВСУ по области, в результате которого погибли люди.

Попросил передать данные о скоплении войск РФ в поселке, после чего был нанесен там удар. Потом он у меня спрашивал, сколько было жертв. Жертвы были, в скорой помощи были, это точно знаю, — отметил задержанный.

О задержании мужчины стало известно 31 марта. Он за деньги выслеживал места дислокации российских бойцов и техники, после чего пересылал точные координаты своим кураторам. Собранные им сведения помогли ВСУ нанести прицельные ракетно-бомбовые удары по позициям ВС РФ. Мужчина был завербован разведкой через мессенджер.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Осужденный установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передал им сведения, касающиеся деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.