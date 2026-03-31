В Белом доме назвали сроки заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп намерен добиться соглашения с Ираном в обозначенные сроки, передает пресс-служба Белого дома. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, комментируя позицию американской администрации.

Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю, — сказала Ливитт во время пресс-брифинга.

По ее словам, глава государства уже обозначил конкретную дату, к которой рассчитывает выйти на договоренности. В Вашингтоне подчеркивают, что времени на переговоры остается немного.

Ранее Трамп заявил, что иранские власти «в знак уважения» разрешили 20 нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив. Американский лидер уточнил, что ранее сделанные им заявления о «подарке» от Ирана касались именно разрешений на проход танкеров.

До этого стало известно, что Иран уничтожил «гордость» американских ВВС — самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3 Sentry. Это стало большой удачей для Тегерана, ведь «летающий радар» — один из самых дорогостоящих самолетов в Военно-воздушных силах Штатов.