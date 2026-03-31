Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 00:02

В Белом доме назвали сроки заключения сделки с Ираном

Белый дом: Трамп намерен подписать соглашение с Ираном до 6 апреля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп намерен добиться соглашения с Ираном в обозначенные сроки, передает пресс-служба Белого дома. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, комментируя позицию американской администрации.

Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю, — сказала Ливитт во время пресс-брифинга.

По ее словам, глава государства уже обозначил конкретную дату, к которой рассчитывает выйти на договоренности. В Вашингтоне подчеркивают, что времени на переговоры остается немного.

Ранее Трамп заявил, что иранские власти «в знак уважения» разрешили 20 нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив. Американский лидер уточнил, что ранее сделанные им заявления о «подарке» от Ирана касались именно разрешений на проход танкеров.

До этого стало известно, что Иран уничтожил «гордость» американских ВВС — самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3 Sentry. Это стало большой удачей для Тегерана, ведь «летающий радар» — один из самых дорогостоящих самолетов в Военно-воздушных силах Штатов.

Дональд Трамп
Иран
США
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранский посол заявил, что проблемы с Украиной связаны с Зеленским
Захарова прокомментировала стратегию ЕС ограничить поездки и перелеты
Четыре дрона сбили в небе над Ленобластью
Минцифры отказалось поддерживать наказание за использование VPN
Госдолг России увеличился на 21% и достиг 35,1 трлн рублей
В Минцифры прокомментировали меры по снижению использования VPN
В Белом доме назвали сроки заключения сделки с Ираном
Ремонт в ванной: лучшие материалы, стоимость. Ликбез от бизнесмена
Радиостанция Судного дня снова передала необычные сигналы
Три человека ранены в Дагестане после конфликта возле школы
Раскрыт доход семьи Зеленского за 2025 год
Студенты Киева требуют увольнения ректора после скандального видео
ПВО отработала по 58 дронам, летевшим на Россию
В Иране произошел крупный раскол из-за переговоров с США
Аэропорт Пулково временно не работает
До 50 000 рублей: на сколько и какие пенсии вырастут после 1 апреля 2026-го
Над Тегераном сбили истребитель США
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Смоленска
Израиль ввел смертную казнь для террористов
Два человека заразились опасной болезнью в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.