Врач назвал неочевидный симптом рака

Беспричинная потеря веса может быть сигналом развития онкологии, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог УЗ-диагност специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков. По его словам, люди часто считают, что их резкое похудение связано с другими причинами.

Самое частое, что пациенты игнорируют в своем состоянии, — это беспричинную потерю массы тела. Кто-то списывает это на старость, кто-то, наоборот, радуется, что долго не мог снизить вес, а тут он наконец-то начал снижаться, — рассказал Симаков.

Врач отметил, что длительная беспричинная тошнота может быть характерна для опухолей мозга. По его словам, часто пациенты об этом не задумываются и обращаются с такой проблемой к гастроэнтерологу.

Ранее онколог Анатолий Кузнецов рассказал, что курение, употребление алкоголя, излишняя масса тела, прием оральных контрацептивов до родов, а также поздняя беременность повышают риск развития рака молочной железы. При этом, по его словам, чаще всего заболеванию подвержены женщины от 45 до 50 лет.