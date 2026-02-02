Россиянкам напомнили о главных факторах развития рака молочной железы

Курение, употребление алкоголя, излишняя масса тела, прием оральных контрацептивов до родов, а также поздняя беременность повышают риск развития рака молочной железы, заявил «Вечерней Москве» онколог Анатолий Кузнецов. При этом, по его словам, чаще всего заболеванию подвержены женщины от 45 до 50 лет, а по некоторым данным от 30 до 50 лет. Он предупредил, что первыми признаками рака могут стать возникновение асимметрии груди, пигментация или покраснение кожи в этой области.

У пациенток в груди возникает безболезненная твердая масса с неровными краями, наблюдается втяжение молочных желез при поднятии рук. Все это нередко сопровождается болевыми ощущениями в груди и сосках. Также увеличиваются лимфатические узлы, происходят выделения из сосков — кроме грудного молока, — предупредил Кузнецов.

Среди факторов риска врач выделил наследственную предрасположенность. Наличие случаев рака молочной железы, органов репродуктивной системы или толстой кишки у близких родственников по обеим линиям указывает на высокую подверженность этому заболеванию.

Ранее онколог Наталья Белоглазова заявила, что постоянная утомляемость, длительное повышение температуры тела, потеря интереса к жизни и необъяснимая боль могут сигнализировать о раке на первой стадии. Она напомнила о важности диспансеризации и профилактики онкологических заболеваний.