Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:24

Россиянкам напомнили о главных факторах развития рака молочной железы

Онколог Кузнецов: курение увеличивает риск развития рака молочной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Курение, употребление алкоголя, излишняя масса тела, прием оральных контрацептивов до родов, а также поздняя беременность повышают риск развития рака молочной железы, заявил «Вечерней Москве» онколог Анатолий Кузнецов. При этом, по его словам, чаще всего заболеванию подвержены женщины от 45 до 50 лет, а по некоторым данным от 30 до 50 лет. Он предупредил, что первыми признаками рака могут стать возникновение асимметрии груди, пигментация или покраснение кожи в этой области.

У пациенток в груди возникает безболезненная твердая масса с неровными краями, наблюдается втяжение молочных желез при поднятии рук. Все это нередко сопровождается болевыми ощущениями в груди и сосках. Также увеличиваются лимфатические узлы, происходят выделения из сосков — кроме грудного молока, — предупредил Кузнецов.

Среди факторов риска врач выделил наследственную предрасположенность. Наличие случаев рака молочной железы, органов репродуктивной системы или толстой кишки у близких родственников по обеим линиям указывает на высокую подверженность этому заболеванию.

Ранее онколог Наталья Белоглазова заявила, что постоянная утомляемость, длительное повышение температуры тела, потеря интереса к жизни и необъяснимая боль могут сигнализировать о раке на первой стадии. Она напомнила о важности диспансеризации и профилактики онкологических заболеваний.

заболевания
онкологи
женщины
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Финляндии рассказала о будущем отношений с Россией
Названа причина ДТП на трассе «Сибирь», где погибли дети
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.