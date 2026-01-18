Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery The Guardian: Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. на фоне их сделки

Президент США Дональд Трамп приобрел облигации компаний Netflix и Warner Bros. Discovery (WBD) на сумму не менее $1 млн (77 млн рублей) через несколько дней после того, как заявил о намерении лично участвовать в рассмотрении их слияния, сообщает The Guardian. Согласно финансовому отчету Белого дома, закупка была сделана после объявления о сделке стоимостью $82 млрд (около 6 трлн рублей).

Ситуация осложняется тем, что на Warner Bros. также претендует компания Paramount Skydance, возглавляемая Дэвидом Эллисоном, сыном союзника президента Ларри Эллисона. Сделка вызвала резкую критику со стороны американских политиков и профсоюзов, назвавших ее «антимонопольным кошмаром», который приведет к росту цен и сокращению рабочих мест. Сам Трамп ранее подтвердил журналистам, что будет контролировать процесс оценки рыночной доли объединенного гиганта.

Это должны будут оценить экономисты, и я также буду участвовать в принятии этого решения, — заявил президент.

В Белом доме поспешили сообщить, что инвестиционный портфель президента управляется независимыми финансовыми институтами без его прямого вмешательства. По словам представителя администрации, ни Трамп, ни члены его семьи не имеют возможности влиять на выбор активов.

Ранее инсайдеры сообщили, что Warner Bros. Discovery планирует отвергнуть предложение Paramount Skydance (PS) о покупке за рекордные $108,4 млрд. Совет директоров конгломерата, вопреки ожиданиям рынка, склоняется к поддержке заявки от Netflix.