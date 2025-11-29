День матери
Турэксперт назвала направления, где может не остаться мест на Новый год

Турэксперт Ломидзе: места для новогоднего отдыха заканчиваются в Карелии и Крыму

Крым, Ялта
Россиянам следует поторопиться с бронированием мест для новогоднего отдыха в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии и Крыму, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, которые приводит ТАСС, на зарубежных направлениях нужно поспешить при желании провести каникулы на Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и Маврикии.

В России парадоксальным образом свободные места есть на топовых направлениях. То есть в Краснодарском и Ставропольском крае. Там мы видим снижение продаж, несмотря на то что они в лидерах. А вот в Московской области, в Ленинградской области, в Карелии, в Крыму, где часть отелей закрывается на зиму, там можно пропустить свой замечательный новогодний отдых, — поделилась Ломидзе.

Турэксперт отметила, что также есть места в санаториях Кавказских Минеральных Вод, так как там были подняты цены на 20%. При заграничном отдыхе не стоит переживать за самые популярные направления — Таиланд, Вьетнам, Египет, так как места там еще точно есть, добавила она.

Ранее председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что граждане России могут путешествовать без визы в десятки стран мира. Самыми доступными направлениями, по его словам, являются Азия и страны Северной Америки, кроме Канады и США.

