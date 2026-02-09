«Как можно больше зрителей возбудить»: Лавров об обещаниях Макрона Лавров посоветовал Макрону позвонить Путину и не делать из этого шоу

Признавшийся в желании позвонить российскому лидеру Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон должен выполнить обещание, а не «готовить какое-то шоу», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По словам министра, иначе это все несерьезно.

Если ты хочешь позвонить, позвони. Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора. А делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу, и вот надо как можно больше зрителей возбудить. Ну, какая Европа есть, такая и есть, — подчеркнул он.

До этого французский источник, близкий к ситуации, заявил, что Макрон планирует позвонить российскому лидеру. По его словам, подготовка содержательного разговора займет несколько дней.

Ранее стало известно, что читатели британского издания The Telegraph резко раскритиковали требование Франции к Великобритании о взносе в размере 2 млрд фунтов (210 млрд рублей) для участия в европейской программе военной помощи Украине. Они назвали это решение абсурдным и меркантильным, высказавшись в комментариях под публикацией.