Салат «Неженка» — до чего же простой: крабовые палочки, яйца, огурец и сыр нарезали и сложили слоями

«Неженка» — это воздушный и очень изысканный салат, который тает во рту благодаря удачному сочетанию ингредиентов. А, главное, до чего же он простой: крабовые палочки, яйца, огурец и сыр нарезали и сложили слоями.

Для приготовления понадобится: 4 вареных яйца, 1 упаковка крабовых палочек, 2 свежих огурца, 2 плавленых сырка, 3-4 ст. л. майонеза, соль по вкусу. Сырки хорошо охладите в холодильнике, чтобы их было легче тереть. Яйца натрите на мелкой терке. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок, чтобы салат не получился водянистым. Сырки натрите на мелкой терке. Возьмите салатницу или блюдо с плоским дном. Выложите первый слой — тертые яйца. Слегка посолите и смажьте тонким слоем майонеза. Второй слой — крабовые палочки, также смажьте майонезом. Третий слой — тертый огурец, майонез. Верхний, завершающий слой — тертый плавленый сырок. Его майонезом не смазывают. Перед подачей украсьте зеленью.

