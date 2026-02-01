Зимняя Олимпиада — 2026
Салат, который заменит обед: с ним вы забудете о голоде — готовим с сервелатом и пикантной заправкой

Фото: D-NEWS.ru
Откройте рецепт салата, который настолько сытный и сбалансированный, что легко заменит полноценный обед. Это блюдо объединяет в себе все необходимое: белок, сложные углеводы и овощи. С ним вы забудете о голоде!

Вкус салата — это настоящий ансамбль ярких акцентов: нежная текстура картофеля, ароматный сервелат и хрустящие малосольные огурчики, которые объединяет пикантная заправка на основе горчицы.

Вам понадобится: 3 средние отварные картофелины, 200 г колбасы сервелат, 3 малосольных огурца, 1 небольшая красная луковица, пучок свежего укропа. Для соуса: 3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. обычной горчицы, соль, черный перец, 1 ч. л. лимонного сока или огуречного рассола. Картофель нарежьте кубиками, колбасу и огурцы — соломкой. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и, чтобы убрать лишнюю остроту, можно обдать кипятком. В небольшой емкости смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец до однородного состояния — это ваш соус. В просторной салатнице соедините все ингредиенты с соусом. Перед подачей щедро посыпьте салат мелко нарезанным укропом.

Ранее стало известно, как приготовить полезный для кожи салат: рецепт из четырех ингредиентов.

