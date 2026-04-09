«Такая красивая женщина»: в пермской школе почтили память убитого педагога

На церемонии прощания в Прикамье погибшую учительницу назвали красивой и доброй

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Убитая подростком в городе Добрянке Пермского края учительница Олеся Багута была красивой и доброй женщиной, заявила одна из жительниц населенного пункта, выступившая на церемонии прощания. Она отметила, что педагог была одновременно интеллигентным и простым человеком, передает корреспондент NEWS.ru.

Такая красивая женщина, такая добрая. Была такая поразительно интеллигентная и простая одновременно, — сказала выступившая на церемонии.

Прощание с Олесей Багутой началось в Пермском крае утром 9 апреля. Траурная церемония проходит во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Проводить педагога в последний путь пришли около 200 человек, в том числе родственники, друзья и коллеги.

До этого сообщалось, что девятиклассник напал на своего классного руководителя утром 7 апреля на крыльце школы. Он нанес ей несколько ударов кухонным ножом. Адвокат Леонид Исаев выразил мнение, что 17-летнему школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

