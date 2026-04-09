09 апреля 2026 в 08:33

В Пермском крае началось прощание с убитой подростком учительницей

Прощание с учительницей школы № 5 города Добрянки Олесей Багутой началось в Пермском крае, передает корреспондент NEWS.ru. Траурная церемония проходит во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Проводить педагога в последний путь пришли около 200 человек, в том числе родственники, друзья и коллеги.

Зал утопает в цветах: рядом с гробом лежат букеты красных, розовых и белых роз, а также гвоздик, вокруг стоят большие траурные венки. Многие из присутствующих не могут сдержать слез. Люди собрались, чтобы выразить соболезнования и попрощаться с человеком, который посвятил жизнь обучению и воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что девятиклассник напал на своего классного руководителя утром 7 апреля на крыльце школы. Он нанес ей несколько ударов кухонным ножом, предположительно, из-за того, что Багута не допустила его к экзамену. 56-летняя женщина скончалась в больнице.

До этого стало известно, что нападавшему назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Как отметил адвокат Леонид Исаев, 17-летнему школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такая красивая женщина»: в пермской школе почтили память убитого педагога
Росрыболовство допустило продление запрета на вылов воблы
Переболевшие новым штаммом COVID-19 пожаловались на странный симптом
Атака «Гераней» на сухогрузы с оружием для ВСУ попала на видео
Литовский чиновник поедет работать на Украину после вопроса «чей Крым»
Мигрант попытался отмазать земляков-нелегалов от депортации, но просчитался
В Херсонской области произошло масштабное отключение света
«Уже давно согласовано»: Трамп заявил о важных договоренностях с Ираном
Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням на юге Ливана
Мирная жительница пострадала при ударе БПЛА по Брянской области
Обычный чемодан скрыл страшную тайну расчлененного тела
Врач развеяла опасное заблуждение о заражении венерическими инфекциями
Ребенок чудом выжил после падения с огромной высоты в российском регионе
«Чайка» и «Ирбис» провели самый долгий матч в истории МХЛ
Большая часть Запорожской области погрузилась во тьму
Киев забрал поезда у гражданских и отдал их ВСУ
В Пермском крае началось прощание с убитой подростком учительницей
Врио директора школы попала под суд на Камчатке
Иностранец из тихого поселка оказался опасным пособником террористов
Бывший гендиректор Газманова ответит еще за 17 эпизодов мошенничества
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

