В Пермском крае началось прощание с убитой подростком учительницей

Прощание с учительницей школы № 5 города Добрянки Олесей Багутой началось в Пермском крае, передает корреспондент NEWS.ru. Траурная церемония проходит во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Проводить педагога в последний путь пришли около 200 человек, в том числе родственники, друзья и коллеги.

Зал утопает в цветах: рядом с гробом лежат букеты красных, розовых и белых роз, а также гвоздик, вокруг стоят большие траурные венки. Многие из присутствующих не могут сдержать слез. Люди собрались, чтобы выразить соболезнования и попрощаться с человеком, который посвятил жизнь обучению и воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что девятиклассник напал на своего классного руководителя утром 7 апреля на крыльце школы. Он нанес ей несколько ударов кухонным ножом, предположительно, из-за того, что Багута не допустила его к экзамену. 56-летняя женщина скончалась в больнице.

До этого стало известно, что нападавшему назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Как отметил адвокат Леонид Исаев, 17-летнему школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.