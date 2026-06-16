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16 июня 2026 в 10:17

Два года без Цицаги: в Москве вспоминают погибшего корреспондента NEWS.ru

Два года прошло со дня гибели корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги

Никита Цицаги Никита Цицаги Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сегодня, 16 июня, — ровно два года со дня гибели корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги. На Хованском кладбище в этот день состоится панихида.

Никита Цицаги ехал снимать репортаж о жизни монахов в зоне СВО и погиб по пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском Волновахского района ДНР в результате атаки украинского беспилотника. Убийство корреспондента осудила в том числе генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Никита Цицаги работал в зоне боевых действий с 2022 года. Журналисту было всего 29 лет. Он сделал репортажи о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве. Близкие, друзья и коллеги вспоминают его как доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека, пропускавшего через себя все истории, над которыми он работал.

Осенью 2026 года редакция NEWS.ru объявит о новом этапе премии «Взгляд сквозь сердце». Она проводится для тех, кому небезразлична человеческая жизнь, кто пишет, снимает, рассказывает о тяжелых судьбах людей. На конкурс принимаются материалы или проекты, посвященные людям, оказавшимся в тяжелых ситуациях из-за природных, техногенных, экологических, социально-экономических потрясений, военных конфликтов и прочих катаклизмов.

Ранее в Москве прошло вручение II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Победителем стала команда арабской редакции телеканала RT во главе с телеведущей, военным корреспондентом Анной Книшенко, сделавшая репортаж из курского приграничья «Военные медики на передовой».

Первая премия была вручена 14 января 2025 года. Ее получил фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков с фотопроектом «Помощь всем миром: как живут жители Курской области». Победитель премии получает награду, диплом и денежную премию в размере 300 тыс. рублей. Организатор конкурса — информационный портал NEWS.ru.

Москва
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