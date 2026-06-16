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16 июня 2026 в 10:16

Россиянам рассказали, кому нужно молиться о помощи в физическом труде

Зампред ВРНС Иванов: о помощи в физическом труде молятся Мефодию Пешношскому

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Православные христиане могут молиться преподобному Мефодию Пешношскому о помощи в строительстве и любом физическом труде, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, этот святой известен как один из самых преданных последователей чудотворца Сергия Радонежского.

17 июня РПЦ совершает память о преподобном Мефодии Пешношском — одном из ближайших учеников Сергия Радонежского. Ему молятся о даровании смирения. Он был образцом беспрекословного послушания духовному отцу. К нему обращаются за помощью в строительстве и в любом физическом труде. Пешношский своими руками возводил себе обитель. Ему молятся о заступничестве в трудных обстоятельствах, об исцелении от болезней, о помощи нуждающимся, а также о даровании крепкой веры и о сохранении единства, — пояснил Иванов.

Ранее старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге протоиерей Дмитрий Галкин заявил, что тысячи верующих приходят к мощам святого Иоанна Кронштадтского и после молитвы обретают утешение. По его словам, чаще всего помощь выражается в обретении человеком внутренней стойкости.

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