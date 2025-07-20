Вооруженные люди устроили кровавую бойню в бильярдном зале Ecuavisa: в Эквадоре расстреляли 10 человек в бильярдном зале

Группа вооруженных людей ворвалась в бильярдный клуб в эквадорском кантоне Плайяс и застрелила 10 человек, передает телеканал Ecuavisa. По версии полицейских, причиной стали разборки между двумя бандами, однако среди погибших есть и случайные люди. Известно, что смертельные травмы получил учитель по футболу.

По свидетельствам очевидцев, перестрелка длилась целую минуту. Предварительно известно, что по меньшей мере 10 человек были убиты, — сказано в публикации.

Источник сообщает, что к тому моменту, когда на место прибыли судмедэксперты, некоторые тела жертв уже забрали родственники. В настоящее время ведется поиск преступников.

Ранее в Эквадоре, в удаленной деревне Плайяс-дель-Куябено, расположенной в тропических лесах Амазонки, местные жители заживо сожгли туриста. Мужчину, которого СМИ называют британцем, обвинили в убийстве одного из односельчан.

До этого военно-морские силы Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тонны кокаина стоимостью более $42 млн (более 3,2 млрд рублей). С октября 2024 года в стране конфисковали около 44,8 тонны кокаина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.