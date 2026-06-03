Долго боялся браться за баранину — думал, испорчу. Этот рецепт превратил меня в фаната

Долго боялся браться за баранину — думал, испорчу. Этот рецепт превратил меня в фаната

Если хочешь удивить гостей без напряга, запеки баранью лопатку. Она тает во рту, и готовить ее проще, чем кажется.

Ингредиенты

баранья лопатка — 1,5-2 кг, чеснок — 6 зубчиков, розмарин свежий — 2 веточки, тимьян свежий — 2 веточки, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., масло оливковое — 2 ст. л., апельсиновый сок — 50 мл, соевый соус — 2 ст. л., мед — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я нашпиговываю лопатку чесноком, розмарином и тимьяном — делаю глубокие надрезы тонким ножом. Затем смешиваю масло, апельсиновый сок и соевый соус, обмазываю мясо этой смесью и отправляю мариноваться в холодильник на 8 часов. Тем временем разогреваю духовку до 170 градусов. Запекаю лопатку в фольге 2-2,5 часа, пока сок не станет прозрачным. Важно не открывать духовку раньше времени. Потом поднимаю температуру до 200, смазываю медом и даю подрумяниться 10 минут. Даю мясу отдохнуть под фольгой 20 минут — и вуаля, сочная баранина готова.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Признаюсь, я переживал, что без сложного маринада баранина будет пахнуть специфически. Но чеснок, тимьян и розмарин сделали свое дело — запах стоял божественный, а на вкус мясо таяло во рту, как масло.