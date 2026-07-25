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25 июля 2026 в 07:56

Беру грушу, сыр бри и немного меда: этот тарт идет и к чаепитию, и к винному вечеру. Шикарный, нежный и из готового теста

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется удивить гостей без долгой готовки, этот тарт выручает всегда. Хрустящее слоеное тесто, сладкая груша, нежный сыр с благородной плесенью и капля меда создают сочетание, которое кажется ресторанным, хотя готовится буквально за полчаса.

Для приготовления вам понадобится: слоеное бездрожжевое тесто — 250 г, твердая груша — 1–2 шт., творожный сыр — 120 г, сыр бри или камамбер — 120–150 г, грецкие орехи — 40 г, мед — 1–2 ст. л., свежий тимьян — по желанию.

Раскатайте слоеное тесто в тонкий пласт и переложите на противень, застеленный пергаментом. Отступив около 2 см от края, равномерно смажьте основу творожным сыром. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, а бри или камамбер — небольшими кусочками.

Выложите их поочередно поверх творожного сыра, затем посыпьте крупно рубленными грецкими орехами. Выпекайте при 180 градусах около 25–30 минут, пока тесто хорошо не подрумянится, а сыр не расплавится и не начнет слегка запекаться по краям. Готовый тарт сразу полейте тонкой струйкой меда, а при желании украсьте несколькими листочками свежего тимьяна.

Личный опыт

Для этого тарта всегда выбираю плотную, не слишком мягкую грушу. Она сохраняет форму во время запекания, не выделяет лишнего сока и делает начинку сочной, но не влажной. Именно такое сочетание сладкой груши, пикантного сыра и меда превращает простой пирог в закуску, которую первой разбирают со стола.

Проверено редакцией
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тимьян
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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