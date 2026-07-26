Бабушкин секрет из Крыма: готовлю плов по-бахчисарайски на сковороде за 25 минут — аромат невероятный

Представь: вместо скучного риса с курицей — настоящий плов с тмином, барбарисом, сладким изюмом и кисловатой айвой. Все продукты смешиваются в одной сковороде за 25 минут, а аромат стоит такой, что соседи сбегаются. Идеальное блюдо для тех, кто хочет удивить без лишних усилий.

Ингредиенты

Рис круглозерный — 100 г, куриное филе — 200 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 50 мл, курдючный жир — 20 г (по желанию), тмин (зира) — 1 ч. л., барбарис — 1 ч. л., кишмиш (изюм) — 20 г, айва — 50 г, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, лаваш — для подачи, зелень (петрушка, кинза) — для подачи.

Как готовлю

Сначала нарезаю курицу небольшими кусочками, лук — полукольцами, а морковь и айву — тонкой соломкой. В глубокой сковороде растапливаю курдючный жир, добавляю растительное масло и обжариваю лук до золотистого цвета. Затем кидаю курицу, обжариваю до румяной корочки, добавляю морковь и айву, тщательно перемешиваю. Самое важное: всыпаю промытый рис, заливаю кипятком так, чтобы вода покрывала рис на палец, добавляю тмин, барбарис, соль и перец. Уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и варю 15 минут. За 5 минут до готовности добавляю кишмиш, перемешиваю и даю настояться под крышкой. Подаю на лаваше, посыпав свежей зеленью, — можно есть прямо руками.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Рис получился рассыпчатым, но не сухим, а кусочки кураги добавили неожиданную, но очень уместную сладость. Советую подавать прямо на лаваше, как лепешку, — так сок не пропадает.