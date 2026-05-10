Казалось бы, как еще можно приготовить тефтели — этот рецепт стал для меня поразительным открытием

Секрет этих тефтелей — в текстуре. Сливки и панировочные сухари панко делают фарш невесомым, а обжарка до золотистой корочки фиксирует сок внутри.

Что понадобится

Фарш индейки — 400 г, сливки 33% — 100 мл, панировочные сухари панко — 70 г, желтки — 2 шт., оливковое масло — 50 мл + для жарки, перец сладкий — 1 шт., лук-шалот — 4 шт., соль и перец — по вкусу, картофель молодой — 500 г, лук красный — 2 шт., чеснок — 1 головка, розмарин свежий — 1 веточка, помидоры — 200 г, белое сухое вино — 80 мл, тимьян — по вкусу.

Как готовлю

Начинаю с фарша: мелко рублю половину сладкого перца (без семян) и две луковицы шалота, смешиваю с индейкой, сливками, панко, желтками и маслом. Солю, перчу, даю настояться 20 минут.

Формую тефтели и обжариваю на оливковом масле до готовности, затем держу их в тепле. Параллельно нарезаю картофель дольками, красный лук — полукольцами, смешиваю с розмарином, зубчиками чеснока в кожуре, солью и маслом.

Запекаю овощи при 200 °С 20 минут. Для соуса пассерую оставшийся шалот и 2 зубчика чеснока 5 минут, вливаю вино, выпариваю, добавляю рубленые помидоры и тимьян, тушу 10 минут. Подаю тефтели с запеченными овощами (чеснок очищаю) и томатным соусом.

Дмитрий Демичев
