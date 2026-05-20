Беру 2 яйца и 2 яблока: сладкие яблочные палочки на сковороде. Готовим к чаю, исчезают моментально

Этот рецепт выручает, когда хочется чего-то домашнего и вкусного без долгой возни с тестом. Палочки получаются мягкими, нежными, с кусочками яблока внутри и тонкой румяной корочкой снаружи. Что-то среднее между оладьями и пончиками — только еще ароматнее и уютнее.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 4 ст. л., соль — 1 ч. л., ванилин — 1 ч. л., йогурт — 250 г, растительное масло — 4 ст. л., разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г), мука — 500 г, яблоки — 2 шт., сахарная пудра — по желанию.

Яйцо смешиваем с сахаром, солью и ванилином. Добавляем йогурт и растительное масло, хорошо перемешиваем. Постепенно всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто.

Яблоко нарезаем мелкими кубиками и вмешиваем в тесто. Формируем небольшие палочки одинакового размера. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем палочки на среднем огне до золотистой румяной корочки со всех сторон.

Готовые яблочные палочки можно посыпать сахарной пудрой или подать со сметаной, медом или карамелью. Они остаются мягкими даже после остывания и отлично подходят к чаю или кофе.

Личный опыт: особенно вкусно получается с кисло-сладкими яблоками — они делают выпечку ароматнее и сочнее. А если добавить щепотку корицы, на кухне сразу пахнет как в домашней пекарне.