Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:05

Беру 2 яйца и 2 яблока: сладкие яблочные палочки на сковороде. Готовим к чаю, исчезают моментально

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт выручает, когда хочется чего-то домашнего и вкусного без долгой возни с тестом. Палочки получаются мягкими, нежными, с кусочками яблока внутри и тонкой румяной корочкой снаружи. Что-то среднее между оладьями и пончиками — только еще ароматнее и уютнее.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 4 ст. л., соль — 1 ч. л., ванилин — 1 ч. л., йогурт — 250 г, растительное масло — 4 ст. л., разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г), мука — 500 г, яблоки — 2 шт., сахарная пудра — по желанию.

Яйцо смешиваем с сахаром, солью и ванилином. Добавляем йогурт и растительное масло, хорошо перемешиваем. Постепенно всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто.

Яблоко нарезаем мелкими кубиками и вмешиваем в тесто. Формируем небольшие палочки одинакового размера. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем палочки на среднем огне до золотистой румяной корочки со всех сторон.

Готовые яблочные палочки можно посыпать сахарной пудрой или подать со сметаной, медом или карамелью. Они остаются мягкими даже после остывания и отлично подходят к чаю или кофе.

Личный опыт: особенно вкусно получается с кисло-сладкими яблоками — они делают выпечку ароматнее и сочнее. А если добавить щепотку корицы, на кухне сразу пахнет как в домашней пекарне.

Проверено редакцией
Читайте также
Шарлотка с яблоками в духовке: 3 беспроигрышных варианта
Семья и жизнь
Шарлотка с яблоками в духовке: 3 беспроигрышных варианта
Всего 100 г масла и 2 яблока: быстрое печенье — готовим, пока кипит чайник
Общество
Всего 100 г масла и 2 яблока: быстрое печенье — готовим, пока кипит чайник
Беру творог и масло — и пеку пирог «Ходовой»: самый простой и вкусный рецепт домашней выпечки
Общество
Беру творог и масло — и пеку пирог «Ходовой»: самый простой и вкусный рецепт домашней выпечки
Быстрый медовый рулет «Гости на пороге»: готовим десерт за 15 минут — печется одним большим пластом
Общество
Быстрый медовый рулет «Гости на пороге»: готовим десерт за 15 минут — печется одним большим пластом
Вместо дорогих удобрений — крапивная бродилка: делать ее легко — каким растениям она не нужна, а каким пойдет на пользу
Общество
Вместо дорогих удобрений — крапивная бродилка: делать ее легко — каким растениям она не нужна, а каким пойдет на пользу
яблоки
тесто
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.