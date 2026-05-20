Вместо дорогих удобрений — крапивная «бродилка»: делать ее легко — каким растениям она не нужна, а каким пойдет на пользу

Крапивный настой многие дачники называют одним из лучших бесплатных удобрений для сада. В молодой крапиве много азота, железа, кремния и микроэлементов, которые помогают растениям быстро наращивать зеленую массу.

Для приготовления настоя крапиву собирают до цветения — именно в этот момент она наиболее питательная. Растения измельчают, заполняют емкость примерно наполовину и заливают теплой водой. Лучше использовать пластиковые, деревянные или стеклянные бочки: металл ухудшает качество настоя. Смесь оставляют бродить на 5–10 дней, периодически перемешивая. Готовая жидкость становится темной, а пена практически исчезает.

Главное правило — использовать такую подкормку только в первой половине сезона, примерно с мая до конца июня. Крапивная «бродилка» содержит большое количество азота, который стимулирует рост листьев и побегов. Если подкармливать растения в июле или августе, они продолжают активно наращивать зелень вместо подготовки к зиме. В результате многолетники и плодовые культуры хуже переносят морозы.

Лучше всего настой действует на культуры, которым нужен быстрый старт. Особенно хорошо на него реагируют томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и тыквы. Капуста после такой подкормки начинает быстрее формировать мощные листья и кочаны. Подходит крапивная «бродилка» и для зелени — салатов, шпината, декоративно-лиственных растений.

А вот некоторым культурам такой настой противопоказан. Лук и чеснок после избытка азота часто начинают уходить в стрелку, а сами луковицы становятся рыхлыми и хуже хранятся. Морковь, свекла, редис и другие корнеплоды вместо ровных плодов наращивают огромную ботву, а корневая часть получается жесткой и корявой. Не любят крапивный настой и бобовые культуры — горох, фасоль, бобы. Из-за избытка азота у них нарушается работа клубеньковых бактерий, отвечающих за питание растения.

Перед использованием концентрат обязательно разводят. Для обычного полива берут примерно 1 литр настоя на 10 литров воды. Для опрыскивания по листу раствор делают еще слабее. Подкармливать растения лучше вечером или в пасмурную погоду.