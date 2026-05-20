Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:02

Вместо дорогих удобрений — крапивная «бродилка»: делать ее легко — каким растениям она не нужна, а каким пойдет на пользу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крапивный настой многие дачники называют одним из лучших бесплатных удобрений для сада. В молодой крапиве много азота, железа, кремния и микроэлементов, которые помогают растениям быстро наращивать зеленую массу.

Для приготовления настоя крапиву собирают до цветения — именно в этот момент она наиболее питательная. Растения измельчают, заполняют емкость примерно наполовину и заливают теплой водой. Лучше использовать пластиковые, деревянные или стеклянные бочки: металл ухудшает качество настоя. Смесь оставляют бродить на 5–10 дней, периодически перемешивая. Готовая жидкость становится темной, а пена практически исчезает.

Главное правило — использовать такую подкормку только в первой половине сезона, примерно с мая до конца июня. Крапивная «бродилка» содержит большое количество азота, который стимулирует рост листьев и побегов. Если подкармливать растения в июле или августе, они продолжают активно наращивать зелень вместо подготовки к зиме. В результате многолетники и плодовые культуры хуже переносят морозы.

Лучше всего настой действует на культуры, которым нужен быстрый старт. Особенно хорошо на него реагируют томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и тыквы. Капуста после такой подкормки начинает быстрее формировать мощные листья и кочаны. Подходит крапивная «бродилка» и для зелени — салатов, шпината, декоративно-лиственных растений.

А вот некоторым культурам такой настой противопоказан. Лук и чеснок после избытка азота часто начинают уходить в стрелку, а сами луковицы становятся рыхлыми и хуже хранятся. Морковь, свекла, редис и другие корнеплоды вместо ровных плодов наращивают огромную ботву, а корневая часть получается жесткой и корявой. Не любят крапивный настой и бобовые культуры — горох, фасоль, бобы. Из-за избытка азота у них нарушается работа клубеньковых бактерий, отвечающих за питание растения.

Перед использованием концентрат обязательно разводят. Для обычного полива берут примерно 1 литр настоя на 10 литров воды. Для опрыскивания по листу раствор делают еще слабее. Подкармливать растения лучше вечером или в пасмурную погоду.

Проверено редакцией
Читайте также
Зеленый суп для весны и лета: вместо надоевшей лапши беру 2 пучка зелени — и вкуснота готова
Общество
Зеленый суп для весны и лета: вместо надоевшей лапши беру 2 пучка зелени — и вкуснота готова
Зеленые весенние блины: беру горстку сыра, молоко и яйца — пеку всю весну и лето, вкуснота на завтрак и перекус
Общество
Зеленые весенние блины: беру горстку сыра, молоко и яйца — пеку всю весну и лето, вкуснота на завтрак и перекус
ЕС придумал замену российским удобрениям
Европа
ЕС придумал замену российским удобрениям
Шипящие соседи: лучшие способы обезопасить свой участок от змей
Семья и жизнь
Шипящие соседи: лучшие способы обезопасить свой участок от змей
Друзья или враги: нужно ли прогонять ящериц и лягушек с огорода?
Семья и жизнь
Друзья или враги: нужно ли прогонять ящериц и лягушек с огорода?
крапива
простой рецепт
удобрения
сад
огород
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса
HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.