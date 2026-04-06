Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой

Если хочется чего-то по-настоящему домашнего к чаю, этот кекс «Мандарино» — один из самых удачных вариантов. Творог делает его мягким, нежным и слегка влажным внутри, без сухости. А небольшое дополнение в виде кусочков мандаринов и лимонной цедры освежает вкус и добавляет легкую цитрусовую нотку. В итоге получается ароматная выпечка, которую хочется готовить снова и снова.

Продукты

Творог брикетный мелкозернистый — 400 г, яйца — 3 шт., сахар — 200 г, сливочное масло — 200 г, мука — 250 г, разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 пакетик, соль — щепотка, мандарины — 1–2 шт., лимонная цедра — 1 ч. л.

Приготовление

Мягкое масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы, по одному вводим яйца, хорошо перемешивая после каждого. Добавляем творог, затем постепенно вводим муку с разрыхлителем и солью.

Мандарины очищаем, убираем косточки, нарезаем небольшими кусочками и вместе с лимонной цедрой аккуратно вмешиваем в тесто. Перекладываем массу в форму, смазанную маслом, и выпекаем при 180 °C около 50–60 минут до румяной корочки и сухой шпажки. Остужаем, при желании посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю.

