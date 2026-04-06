Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:05

Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется чего-то по-настоящему домашнего к чаю, этот кекс «Мандарино» — один из самых удачных вариантов. Творог делает его мягким, нежным и слегка влажным внутри, без сухости. А небольшое дополнение в виде кусочков мандаринов и лимонной цедры освежает вкус и добавляет легкую цитрусовую нотку. В итоге получается ароматная выпечка, которую хочется готовить снова и снова.

Продукты

Творог брикетный мелкозернистый — 400 г, яйца — 3 шт., сахар — 200 г, сливочное масло — 200 г, мука — 250 г, разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 пакетик, соль — щепотка, мандарины — 1–2 шт., лимонная цедра — 1 ч. л.

Приготовление

Мягкое масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы, по одному вводим яйца, хорошо перемешивая после каждого. Добавляем творог, затем постепенно вводим муку с разрыхлителем и солью.

Мандарины очищаем, убираем косточки, нарезаем небольшими кусочками и вместе с лимонной цедрой аккуратно вмешиваем в тесто. Перекладываем массу в форму, смазанную маслом, и выпекаем при 180 °C около 50–60 минут до румяной корочки и сухой шпажки. Остужаем, при желании посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю.

Проверено редакцией
пироги
кексы
творог
мандарины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.