Планы Трампа на Гренландию вызвали неожиданную реакцию в Пентагоне NYT: в Пентагоне выразили недовольство планами Трампа на Гренландию

Сотрудники американского оборонного ведомства выразили обеспокоенность и недовольство в связи с тем, что президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать силовой сценарий для захвата Гренландии, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Высокопоставленные чиновники и военные в Пентагоне делятся подобными опасениями в частных беседах.

Ранее анонимные информированные источники сообщили, что американское военное ведомство в настоящее время не планирует силовую операцию против Гренландии. Данная информация появилась на фоне неоднократных заявлений Трампа о потенциальном присоединении острова.

Кроме того, председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что Гренландия является частью Датского Королевства. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, она подчеркнула, что население острова сохраняет гражданство Европейского союза.