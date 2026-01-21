Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:48

В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии

Бербок: территория Гренландии принадлежит Дании

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: РИА Новости / МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Территория Гренландии принадлежит Королевству Дания, заявила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она отметила, что жители острова остаются гражданами Евросоюза.

Существуют различные <…> соображения безопасности [в Арктике], но это никоим образом не является аргументом в пользу того, что гренландцы не принадлежат к Гренландии и что они не являются частью Королевства Дания, — сказала Бербок.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен направить в экономику Гренландии беспрецедентный объем инвестиций. Она подчеркнула, что страны объединения готовы поддержать суверенитет Дании и Гренландии в полном объеме.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не собирается вступать в открытую конфронтацию с США, но намерен защищать свои интересы в ситуации вокруг Гренландии. По ее словам, ЕС обладает необходимым для этого набором инструментов.

ООН
Анналена Бербок
Дания
Гренландия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вторую женщину спасли из-под завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске
В Минэнерго высказались о стратегическом партнерстве России с Ираном
Россиянам напомнили, почему так важно проветривать помещения зимой
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.