В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии

Территория Гренландии принадлежит Королевству Дания, заявила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она отметила, что жители острова остаются гражданами Евросоюза.

Существуют различные <…> соображения безопасности [в Арктике], но это никоим образом не является аргументом в пользу того, что гренландцы не принадлежат к Гренландии и что они не являются частью Королевства Дания, — сказала Бербок.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен направить в экономику Гренландии беспрецедентный объем инвестиций. Она подчеркнула, что страны объединения готовы поддержать суверенитет Дании и Гренландии в полном объеме.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не собирается вступать в открытую конфронтацию с США, но намерен защищать свои интересы в ситуации вокруг Гренландии. По ее словам, ЕС обладает необходимым для этого набором инструментов.