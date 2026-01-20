Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:20

В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии

Каллас: Евросоюз не намерен вступать в конфронтацию с США из-за Гренландии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз не собирается вступать в открытую конфронтацию с США, но намерен защищать свои интересы в ситуации вокруг Гренландии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, которые приводятся на сайте ЕП, ЕС обладает необходимым для этого набором инструментов.

ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов, — сказала она.

Каллас подчеркнула, что Брюссель остается на стороне Дании в вопросе территориальной целостности, и призвала к сплоченности и спокойствию. По ее мнению, угрозы со стороны любого партнера неприемлемы и только ослабят обе стороны.

Гренландия и Дания ведут переговоры с США. Это то, что делают ответственные союзники, — они разговаривают. Но тон этих разговоров имеет значение, и угрозы неприемлемы, — отметила Каллас.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что президент США рассматривает возможность присоединения Гренландии для доступа к дешевой электроэнергии, необходимой для развития искусственного интеллекта. По мнению аналитика, контроль над островом в перспективе также создаст условия для поглощения Канады, где тарифы на электричество более низкие.

