«России только на руку»: Канаде грозит раскол, как он ударит по НАТО и ЕС

«России только на руку»: Канаде грозит раскол, как он ударит по НАТО и ЕС

В провинции Альберта, которая поставляет 81% канадской нефти, в октябре может состояться референдум о независимости. Если она провозгласит суверенитет, то это убьет экономику Канады и ударит по всему Западу. Чем грозит плебисцит Альберты НАТО и Европе, почему он может быть выгоден России и как повлияет на мировой нефтяной рынок, читайте в колонке политического обозревателя Александра Чаусова для NEWS.ru.

Почему провинция Альберта хочет выйти из состава Канады

Канадская провинция Альберта готовится к референдуму по отделению от страны, который может пройти в октябре, сообщает Bloomberg. Хотя, по сведениям агентства, сторонников отделения меньшинство, плебисцит может состояться. Для того чтобы инициировать референдум, необходимо собрать 177 тыс. подписей при том, что население Альберты — 5 млн человек.

Если жители провинции выберут вариант с отделением, это станет экономической катастрофой для Канады и может кардинально изменить весь мировой нефтяной рынок. Альберта поставляет 81% всей канадской нефти, а ее разведанные залежи оцениваются примерно в 171 млрд баррелей. Для сравнения: запасы Венесуэлы, первой стране в мире по залежам черного золота, составляют 303,01 млрд баррелей. В России доказанные запасы — 80 млрд.

Станок-качалка на фоне скалистых гор в Альберте

Основные претензии сторонников отделения к Оттаве заключаются в несправедливом, по их мнению, распределении налогового бремени. В соответствии с канадской системой выравнивающих платежей, Альберта отчисляет в центр налоги, практически ничего не получая взамен из федерального бюджета. Ее деньги идут на нужды более бедных провинций.

Второй конфликтный аспект — культурные и этнические различия альбертцев и остальных канадцев. Они более консервативны и в меньшей степени расположены к либеральным ценностям.

Основной политической силой, которая лоббирует проект отделения провинции от Канады, является движение «Проект процветания Альберты», которое громко заявило о себе относительно недавно. Однако структуры, которые ему предшествовали и влились в «Проект процветания», начали свою историю в 30-х годах XX века.

Сейчас это движение находится на пике популярности. Его представители начали подготовку к референдуму в конце 2025 года. Даже сейчас, когда еще непонятно, состоится ли плебисцит, у независимости Альберты нашлись сторонники.

Кто поддерживает отделение Альберты от Канады

В конце января издание Financial Times сообщило о трех тайных встречах представителей администрации США и членов «Проекта процветания Альберты». На переговорах поднимался вопрос о референдуме и будущем провинции, если она проголосует за независимость. Альбертцы просили американцев открыть кредитную линию на $500 млрд в том случае, если они станут суверенным государством.

Город Джаспер в канадской провинции Альберта

При любом другом президенте США подобные сообщения расценивались бы как откровенная конспирология. Но Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду 51-м штатом Америки. И если не получается со всей страной, то почему бы не включить в сферу влияния один отколовшийся регион, особенно если он буквально купается в нефти?

Есть косвенные, но официальные подтверждения таких желаний Вашингтона. За несколько дней до публикации в Financial Times министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Альберта является естественным партнером США и обладает значительными природными ресурсами. Жители Альберты — очень независимые люди».

Показательно, что Бессент сказал не о Канаде, а именно об отдельной провинции, выделив ее как полноценного и равноправного партнера, фактически в обход Оттавы.

Весь мир ощущает на себе последствия «нефтяного крестового похода», который развернул Трамп. Сначала в сферу влияния Вашингтона жестким образом включили Венесуэлу. Однако в этой стране тяжелая нефть, которую еще нужно переработать, чтобы отправить на мировые рынки. Что касается Ирана и стран Персидского залива, то у Трампа пока совсем не задалось.

С этой точки зрения весьма перспективным направлением может быть Альберта.

Что означает возможный распад Канады для Запада и России

Вероятный сценарий в случае отделения Альберты от Канады — ее последующая интеграция в США. Однако есть и другие варианты. Например, провинция может стать независимым государством и начнет самостоятельно влиять на мировой нефтяной рынок.



С политической точки зрения для Трампа такой вариант даже выгоднее. Он выступит против Канады не как захватчик, а как защитник права народа на самоопределение. О ценах на нефть и о том, с кем и как торговать, Вашингтон и Эдмонтон договорятся. Оттава ничего не сможет противопоставить США не только в военном смысле, но даже с точки зрения политических, экономических и санкционных мер.

Если Альберта проголосует за выход из состава Канады, то Оттава не признает результаты референдума. Но за альбертцев вступятся США, особенно если Трамп успеет предоставить им кредит. Деньги надо отбивать, желательно с процентами. Альберта в обмен на нефть получит статус признанного Вашингтоном государства. То есть станет «американским Приднестровьем», только размером примерно с Францию, и получит доступ к американскому, а значит, и к мировому нефтяному рынку. Канаде угрожает полноценный экономический коллапс.

Кроме того, никто не отменял принцип домино. Например, в Европе есть очень много регионов, которые хотели бы выйти из состава надоевших метрополий. Баски, каталонцы и северные ирландцы передают привет. В Канаде этот процесс может принять характер цепной реакции. О желании обрести независимость периодически заявляют Саскачеван и Квебек.

Даже если США по итогам отделения Альберты от Канады получат большое количество дармовой нефти, России в смысле глобальной политики это будет только на руку. В очередной раз будет подтверждено право региона на самоопределение, которое станет защищать Вашингтон. Кроме того, будет нанесен сильнейший удар по и без того уже весьма сомнительному единству Запада, а также военному блоку НАТО.

