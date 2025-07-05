Врач назвала главные причины аллергии на вишню

Аллергическая реакция на вишню может быть вызвана несколькими факторами, включая наследственность и перекрестные реакции с другими продуктами, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, аллергия может перейти от родителя к ребенку, но чаще всего она проходит сама собой в возрасте до пяти лет.

Почему вишня вызывает аллергию? Это может быть из-за наследственной предрасположенности. Дети наследуют склонность к аллергии от родителей. Однако важно помнить, что такая аллергия не обязательна и нередко проходит сама собой к возрасту от двух до пяти лет. Если вы чувствительны к одному аллергену, ваш организм может реагировать аналогично на другие схожие продукты. Например, при аллергии на вишню возможны проблемы с употреблением слив, персиков, арахиса, бобовых культур, орехов и даже с пыльцой деревьев вроде березы или ольхи, — пояснила Попова.

Специалист отметила, что аллергическую реакцию на вишню могут провоцировать природные белки в ягодах. Она также предупредила, что химикаты, используемые при обработке фруктов, могут вызывать симптомы даже у тех, кто раньше не страдал от аллергии.

Вишня и черешня содержат специфические пищевые аллергены — белки типа Pru av2 и Pru av3, способные вызывать реакцию организма. Эти белки сохраняются даже после термической обработки и заморозки, поэтому употреблять варенье, компоты и замороженные ягоды также небезопасно. Покупные фрукты могут содержать химические удобрения и консерванты, провоцируя аллергическую реакцию даже у ранее здоровых людей. Иногда реакция появляется не от еды, а от простого прикосновения к коже, особенно при попадании сока на руки или лицо, — резюмировала Попова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что шелковица, несмотря на обилие полезных веществ, может представлять опасность при употреблении натощак. По словам специалиста, неправильное употребление этой ягоды способно спровоцировать расстройство пищеварения и даже симптомы отравления.