Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 10:20

Врач назвала главные причины аллергии на вишню

Врач Попова: аллергия на вишню может возникнуть из-за наследственности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аллергическая реакция на вишню может быть вызвана несколькими факторами, включая наследственность и перекрестные реакции с другими продуктами, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, аллергия может перейти от родителя к ребенку, но чаще всего она проходит сама собой в возрасте до пяти лет.

Почему вишня вызывает аллергию? Это может быть из-за наследственной предрасположенности. Дети наследуют склонность к аллергии от родителей. Однако важно помнить, что такая аллергия не обязательна и нередко проходит сама собой к возрасту от двух до пяти лет. Если вы чувствительны к одному аллергену, ваш организм может реагировать аналогично на другие схожие продукты. Например, при аллергии на вишню возможны проблемы с употреблением слив, персиков, арахиса, бобовых культур, орехов и даже с пыльцой деревьев вроде березы или ольхи, — пояснила Попова.

Специалист отметила, что аллергическую реакцию на вишню могут провоцировать природные белки в ягодах. Она также предупредила, что химикаты, используемые при обработке фруктов, могут вызывать симптомы даже у тех, кто раньше не страдал от аллергии.

Вишня и черешня содержат специфические пищевые аллергены — белки типа Pru av2 и Pru av3, способные вызывать реакцию организма. Эти белки сохраняются даже после термической обработки и заморозки, поэтому употреблять варенье, компоты и замороженные ягоды также небезопасно. Покупные фрукты могут содержать химические удобрения и консерванты, провоцируя аллергическую реакцию даже у ранее здоровых людей. Иногда реакция появляется не от еды, а от простого прикосновения к коже, особенно при попадании сока на руки или лицо, — резюмировала Попова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что шелковица, несмотря на обилие полезных веществ, может представлять опасность при употреблении натощак. По словам специалиста, неправильное употребление этой ягоды способно спровоцировать расстройство пищеварения и даже симптомы отравления.

аллергии
ягоды
врачи
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Редкий вид молний сняли с борта МКС
На Украине раскрыли планы мобилизовать еще одну категорию граждан
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
Леклер стал лучшим в третьей сессии на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.